Golear e virar as baterias para o dragão. Foi assim que o Sp. Braga saiu do jogo frente ao Vizela. Em vésperas de receber o FC Porto, que pode valer o 2.º lugar no campeonato, os bracarenses passaram com distinção no difícil reduto vizelense. A equipa de Artur Jorge marcou a fechar o primeiro tempo e voltou a fazer o mesmo a abrir o segundo, acabando a passear classe no restante do tempo.

O Vizela apostou numa estratégia de contenção, dando a iniciativa de jogo aos arsenalistas e explorando o contra-ataque. Nos primeiros 45 minutos os vizelenses criaram algumas situações de perigo, mas não conseguiram ser eficazes, continuando à porta dos 30 pontos.

Sp. Braga com mais bola

Tulipa não foi na velha máxima de que equipa que ganha não se mexe e fez três alterações no onze em relação ao triunfo frente o Estoril. Na direita, Tomás entrou para o lugar de Igor Julião; no eixo da defesa saiu o lesionado Bruno Wilson e entrou Anderson para a posição; e no miolo de terreno o técnico trocou Pedro Ortiz por Claudemir.

Já Artur Jorge foi mais comedido nas alterações. Da equipa que alinhou de início na vitória sobre o Rio Ave, o técnico trocou Tormena pelo regressado de castigo Niakaté. Os arsenalistas tiveram mais bola no primeiro tempo, mas o Vizela criou sempre muito perigo em contra-ataque. Numa dessas transições rápidas, Samú apareceu solto na área a rematar por cima.

A resposta bracarense surgiu de um livre apontado por Ricardo Horta que Buntic encaixou bem. Já no Vizela, era Kiko Bondoso que ia colocando a defesa bracarense em sentido. Numa jogada individual, o pequeno, mas talentoso jogador vizelense deixava três para trás e rematava rente ao poste.

Perto do descanso, Kiki Afonso cai na área, porém o lance é invalidado por fora de jogo a Osmajic no início da jogada. Enquanto se esperava pela confirmação do VAR, Serdar envolveu-se numa confusão com Samú, o que levou Artur Soares Dias a consultar o vídeo, mas acabou por não sancionar disciplinarmente nenhum jogador.

Após quase cinco minutos de jogo parado, o Sp. Braga foi lá à frente e, após boa troca de bola, o esférico sobrou para o remate colocado de Al Musrati no fundo das redes vizelenses. Estava aberto o marcador em Vizela. Na resposta, Kiko Bondoso voltou a fazer das suas, com um remate frontal para excelente defesa de Matheus.

Marcar a abrir e passear classe

O Sp. Braga marcou a fechar o primeiro tempo e a abrir o segundo. E que golo! Iuri Medeiros apareceu no interior da área a receber com um pé, fazer um túnel a um adversário e a rematar cruzado para o fundo das redes. O Vizela respondeu de imediato com mais uma arrancada de Kiko Bondoso, que serviu Nuno Moreira para o remate a rasar o poste.

Contudo, os guerreiros era donos e senhores do jogo e acabaram por, com naturalidade, ampliar a vantagem. Numa excelente jogada de envolvimento, o esférico foi ter à direita onde apareceu Iuri Medeiros, completamente solto, a bisar. Nesta fase só dava Sp. Braga e Ricardo Horta colocou o marcador no 0-4. Grande passe de Al Musrati para o interior da área e o internacional português, sem deixar cair a bola, rematou de primeira para golo.

O Vizela foi completamente abaixo após o segundo golo e nunca mais conseguiu incomodar a baliza à guarda de Matheus. Já os bracarenses aproveitaram para refrescar a equipa e resguardar jogadores para o escaldante encontro com o FC Porto.