FIGURA: Iuri Medeiros (Sp. Braga)

Dois golos de belo efeito e uma exibição de encher o olho. Iuri Medeiros esteve imparável frente ao Vizela. Na retina fica o pormenor delicioso no segundo golo dos bracarenses, a tirar um adversário do caminho e a marcar com apenas dois toques na bola. Ainda teve tempo para bisar e para ficar perto do hat-trick, com um forte remate a rasar a trave.

MOMENTO DO JOGO: Penálti revertido e longa paragem

Era um lance que podia ter mudado o rumo dos acontecimentos, mas acabou por ser o Sp. Braga a beneficiar com a adversidade. Artur Soares Dias assinalou grande penalidade para os vizelenses, falta sobre Kiki, mas Osmajic estava em fora de jogo no início da jogada. O jogo esteve parado quase cinco minutos e, quando retomou, foram os bracarenses a abrir o marcador.

OUTROS DESTAQUES

Al Musrati (Sp. Braga): Grande exibição do médio bracarense. Al Musrati trabalhou como um relógio suíço, realizando uma exibição de luxo. Abriu o marcador, num remate colocado de fora da área, e assistiu para o golo de Ricardo Horta, que fechou o encontro.

Kiko Bondoso (Vizela): Foi sempre o mais inconformado dos vizelenses e o único que conseguiu colocar em sentido a defesa bracarense. Esteve em todos os lances de perigo do Vizela e ficou perto de marcar por duas vezes. Excelente jogo de Kiko Bondoso.