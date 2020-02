Wilson Eduardo é a grande ausência nos convocados do Sporting de Braga para a deslocação ao Benfica, no duelo da 21.ª jornada da I Liga, no Estádio da Luz, marcado para sábado. Já o defesa Raúl Silva e o médio João Novais, que falharam o duelo minhoto ante o Gil Vicente por lesão, voltam aos eleitos, tal como Fransérgio e Galeno, que cumpriram castigo ante os barcelenses.

O internacional angolano, um dos capitães de equipa, que leva 26 jogos e oito golos esta época, não consta nos 20 jogadores eleitos por Amorim para defrontar o atual líder do campeonato, por opção.

Além de Wilson, ausências são também Bruno Viana, Eduardo e Tormena, mas de forma forçada. Viana cumpre jogo de castigo após expulsão ante o Gil Vicente, ao passo que Eduardo e Tormena estão lesionados. Nota, ainda, nos convocados, para o terceiro guarda-redes, Ricardo Velho. Samuel Costa sai em relação à última lista.

O Benfica-Sporting de Braga joga-se a partir das 18 horas de sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa. O duelo tem arbitragem de Hugo Miguel, da AF Lisboa. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.