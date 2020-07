Yohan Tavares é o novo herói do Tondela depois de ter marcado o golo solitário que permitiu a vitória sobre o Sp. Braga e deixou a equipa de Natxo González com um pé na permanência no primeiro escalão.

«Este golo é muito importante para nós, para o grupo todo. Não conseguimos trazer muitos pontos, mas este golo é muito importante, porque este grupo merecia mais pontos há mais jornadas», começou por destacar o central em declarações à Sport TV.

O Tondela fica a apenas um ponto de garantir a continuidade na Liga e até pode nem precisar de pontuar quando, na última jornada, visitar Moreira de Cónegos. «Estamos concentrado no nosso trabalho, já sabíamos que ia ser uma luta até ao fim. O erro é acharmos que agora estamos confortáveis, não podemos relaxar nem um poquinho, temos de lutar até ao último jogo. Vais se assim o nosso último jogo, vamos jogar para ganhar», referiu ainda.