Rodrigo Zalazar, médio do Sp. Braga, foi eleito o melhor médio do mês de março na Liga.

O jogador internacional uruguaio foi decisivo nos dois jogos disputados pelos bracarenses no mês de março, apontando um golo e uma assistência no empate caseiro diante do Sporting e marcando o único golo na derrota frente ao FC Porto.

Com este registo, o médio do Sp. Braga venceu o prémio de médio do mês de março, reunindo 37,7% dos votos, superando Morten Hjulmand (2º lugar com 11,11%), do Sporting, e Victor Froholdt (3º lugar com 10,10%), do FC Porto.

Zalazar está lesionado, tendo falhado a vitória fora de portas deste sábado, frente ao Moreirense, e é baixa importante para Carlos Vicens na receção ao Real Bétis, para a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, jogo marcado para esta quarta-feira, às 17h45.