Liga
Há 45 min
Zalazar: «Taça da Liga? Felizmente o futebol dá segundas oportunidades...»
Médio uruguaio recorda derrota na final da prova, diante do V. Guimarães, e o penálti falhado nos últimos minutos do jogo
Rodrigo Zalazar, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória do Sp. Braga sobre o V. Guimarães por 3-2, na 23.ª jornada da Liga:
Análise ao triunfo sobre o V. Guimarães
«A derrota na Taça da Liga foi muito dura para nós, especialmente para mim que bati o penálti no fim e falhei. Mas felizmente o futebol dá sempre segundas oportunidades e hoje conseguimos ser melhores. Os dérbis são sempre muito complicados. Soubemos sofrer e estes três pontos dão-nos força para o futuro.»
Entrevista a meio da semana foi autorizada?
«O amor que eu tenho por este clube, o que sinto por esta camisola, estou muito feliz aqui. Se caiu mal a alguém, peço desculpa, não era essa a minha intenção e temos de estar juntos para o que vem a seguir.»
