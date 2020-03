O Sporting já chegou a acordo com Rúben Amorim e Sp. Braga para garantir o sucessor de Silas no comando técnico do clube leonino.



O Maisfutebol sabe que o negócio está consumado, depois de novos avanços durante a manhã desta terça-feira, com Rúben Amorim a cancelar algumas das tarefas que tinha na agenda para a preparação do próximo jogo do Sp. Braga e a ultimar os pormenores da ligação ao Sporting.

O Sporting joga esta terça-feira em Famalicão, no jogo que fecha a 23.ª jornada da Liga e que também deverá ser o último jogo de Silas à frente dos leões. O atual treinador, que começou a época no Belenenses, cumprirá, assim, praticamente uma volta completa no comando da equipa de Alvalade, uma vez que se estreou no banco na Vila das Aves, o adversário que o Sporting vai receber na próxima ronda em Alvalade.

Silas cumpriu um total de 27 jogos [28 com o Famalicão desta noite], distribuídos pelas seguintes competições: Liga, 16 jogos [10 vitórias, 1 empate e 5 derrotas]; Liga Europa: 7 jogos [5 vitórias e 2 derrotas]; Taça de Portugal: 1 jogo [1 derrota]; e Taça da Liga: 3 jogos [2 vitórias e 1 derrota].

Rúben Amorim, por seu lado, começou a temporada no Campeonato de Portugal, ao serviço do Sp. Braga B, e foi chamado à equipa principal no início do novo ano, estreando-se a 4 de janeiro, com uma goleada ao Belenenses (7-1). Cumpriu um total de 13 jogos, distribuídos pelas seguintes competições: Liga, 9 jogos [8 vitórias e 1 empate]; Liga Europa: 2 jogos [2 derrotas]; e Taça da Liga: 2 jogos [2 vitórias].