Pedido exclusivo de Jorge Jesus, Al Musrati quer trocar o Sp. Braga pelo Benfica, tendo, segundo apurou o Maisfutebol, manifestado o desejo de mudar de clube em conversas com pessoas próximas.

O médio líbio está feliz nos minhotos, onde na temporada passada foi um dos principais destaques da equipa de Carlos Carvalhal, mas vê com bons olhos a possibilidade de reforçar os encarnados, mesmo sem ter a titularidade garantida, visto que, em princípio, disputaria a posição com Weigl.

As negociações com o Sp. Braga, entretanto, não têm sido fáceis. O presidente António Salvador começou as conversas a pedir 20 milhões de euros, desceu para 15 milhões de euros, com a inclusão de Chiquinho como «moeda de troca», e agora já aceita 12 milhões de euros, mas pretende que o clube arsenalista mantenha 30% do passe do jogador.

O Benfica já tomou conhecimento das novas exigências do emblema bracarense e, neste momento, discute internamente a formalização de uma oferta, que pode incluir jogadores no negócio.

Também na mira de clubes do estrangeiro, Al Musrati, de 25 anos, tem contrato válido até junho de 2024 e cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.