O Sp. Braga recebe o Sporting neste domingo (20h30), na 4.ª jornada da Liga 2023/24. Artur Jorge garante que o único objetivo da formação arsenalista é a vitória.

«Não queremos deixar destacar outras equipas na caminhada de uma liga que agora começa, mas que pode, desde cedo, começar a condicionar a aproximação para alguns lugares. Tudo faremos para vencer o jogo, estamos preparados e capazes de o conseguir», diz o técnico.

A equipa minhota garantiu o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões e, como tal, a moral está em alta: «Há que viver os momentos, não sou indiferente a tudo isto e, quando se atingem as metas para as quais trabalhámos imenso, temos que viver o momento, isso não tira a objetividade. A não ser que haja má-fé e se diga que um festejo pode condicionar um jogo seguinte. Temos que dar continuidade ao trabalho que tem sido feito, mas, em vez de euforia, chamo-lhe de momento feliz, conseguido com justiça.»

Rúben Amorim disse ter alguma «inveja» pela presença dos ‘arsenalistas’ na Champions. «Entendo o que ele diz, mas não vejo como inveja, até porque ele é um treinador que já foi campeão nacional. Mas, tal como eu, quereria estar na maior prova de clubes da Europa e a competir ao mais alto nível, como é o nosso caso» salienta Artur Jorge.

«O João Moutinho está disponível e pode acrescentar muito, pela qualidade individual e pela sua capacidade de trazer mais-valia à equipa», diz ainda o treinador do Sp. Braga, considerando que Bruma «poderia fazer parte das escolhas desta última» convocatória da seleção nacional.

Al Musrati, que falhou o segundo duelo com o Panathinaikos devido a lesão, é a grande dúvida para domingo.