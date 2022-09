Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, comentou desta forma a derrota da sua equipa frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão (4-1):

«Não conseguimos ser tão competentes como o adversário. Tivemos uma primeira parte longe do que é o nosso habitual. Ainda assim, tivemos o jogo equilibrado, com maior ascendente do FC Porto. Depois, tivemos um minuto e meio com dois golos do FC Porto, o que condiciona o resto do jogo. Na segunda parte, tivemos um Sp. Braga melhor, mas não conseguimos chegar ao que queríamos.»

Que consequências desta derrota: «Temos de olhar para a frente. Mal entrei no balneário, ouvi os meus jogadores dizerem que não valia a pena ficar de cabeça baixa porque temos já jogo na quinta-feira, um jogo para ganhar. Da mesma forma que o faço quando ganho, o foco é logo no imediato, e o imediato é já o jogo da quinta-feira. Isto não altera nada, é um jogo que perdemos em casa do atual campeão nacional e a derrota não afeta em nada o são os nossos objetivos.»

Os golos do FC Porto na primeira parte: «Tivemos um primeiro golo que é consequência de um lançamento a nosso favor no meio-campo ofensivo, depois um ressalto, uma interceção, que acaba por isolar um jogador do FC Porto. A verdade é que não fomos tão competentes como o adversário esta noite.»

O 4-1 é justificado? «O FC Porto foi melhor, na globalidade do jogo. Houve muito mais Sp. Braga na segunda parte, com mais atitude competitiva. Estávamos no nosso melhor momento quando fizemos o golo e depois somos novamente contrariados, quando sofremos o terceiro golo. Mais tarde surge a expulsão e construiu-se um resultado exagerado, que creio que não merecíamos.»