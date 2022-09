O Sporting de Braga recebe o Vizela a partir das 20h30 de domingo, na 7.ª jornada da Liga 2022/23. Os arsenalisas querem fechar um ciclo exigente de jogos com mais um triunfo.

O técnico do Vizela, Álvaro Pacheco, inclui o Sp. Braga no lote dos candidatos ao título, mas Artur Jorge garante que não se ilude: «Percebo [o elogio] face ao que tem sido o desempenho que temos tido até ao momento, quem olha de fora pode ter considerações desse género. Mas, internamente, sabemos perfeitamente o que temos que fazer e temos anos suficientes disto para saber que não nos podemos iludir e que temos muito caminho pela frente. Vamos tentar ser imunes à euforia dos julgamentos sobre nós.»

Os bracarenses somaram na quinta-feira a sétima vitória consecutiva, batendo o líder da Bundesliga (Union Berlim) para a Liga Europa. «Estamos determinados a fechar este ciclo muito congestionado, com jogos muito duros e de grau de dificuldade muito grande, com uma vitória, sabendo que vamos ter pela frente um adversário que vai tentar fazer com que isso não aconteça», diz Artur Jorge, em declarações reproduzidas pela Agência Lusa.

Em conferência de imprensa, o treinador do Sp. Braga falou ainda sobre Vitinha, autor do golo decisivo frente ao Union Berlim: «É um dos poucos ponta de lança portugueses na I Liga, um puro ‘9’, um jogador de área, extremamente combativo e que nos dá conforto pela sua combatividade e capacidade de finalização. A evolução há de surgir com os anos e a maturidade e vai tornar-se mais capaz, mais jogador e mais ponta de lança.»