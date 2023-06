O Besiktas abriu conversas com o Sp. Braga na tentativa de contratar o central brasileiro Vítor Tormena. O Maisfutebol sabe que o clube turco não teve sucesso na primeira investida, tendo visto recusada uma oferta de aproximadamente 2,5 milhões de euros.

Num primeiro momento, o presidente António Salvador mostrou-se irredutível no valor para aceitar a venda do jogador de 27 anos neste mercado de verão: pede cerca de 5 milhões de euros.

No emblema bracarense desde 2019, quando deixou o Portimonense (esteve emprestado pelo Gil Vicente), o brasileiro tem vínculo com o clube arsenalista por apenas mais uma época (até junho de 2024). Sendo assim, está livre para assinar pré-contrato com qualquer emblema a partir de janeiro.

Pelo Sp. Braga, Tormena tem ao todo 126 jogos oficias e quatro golos. Conquistou dois títulos: uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.