Boavista e Sporting de Braga empataram a uma bola, no primeiro de três jogos da 25.ª jornada deste sábado. Os bracarenses desperdiçaram, assim, a oportunidade de se distanciarem do Gil Vicente, com quem jogam na próxima ronda e que até já tinha perdido pontos. O Boavista subiu – à condição – ao 12.º lugar.

Não se pode falar do duelo desta tarde sem recordar o que se passou também no Bessa, a meio de dezembro, entre estas mesmo duas equipas, na Taça da Liga. Na altura, os axadrezados surpreenderam os minhotos e golearam por 5-1.

Carlos Carvalhal garantiu que não vinha ao Porto com vontade de se vingar mas, pela forma como montou a equipa, tentou evitar nova surpresa. O técnico minhoto reforçou o miolo, com Al Musrati, Castro e André Horta e deixou a frente de ataque a cargo de Vitinha e Ricardo Horta.

Se o Sp. Braga não queria ser surpreendido, o Boavista também entrou ciente de que seria difícil repetir o feito alcançado no último jogo ante os arsenalistas. A pantera entrou na contenção e a esperar o ataque do adversário para poder mostrar as garras.

Mas o conjunto minhoto também não queria despertar a pantera e daí as escassas oportunidades no começo.

Numa primeira parte jogada a um ritmo morno, Bracali evitou que o perigo junto da sua baliza em cima do quarto de hora, a que se seguiram algumas aproximações dos arsenalistas que não amedrontaram os axadrezados.

À entrada para os últimos dez minutos, o Sp. Braga viu a janela aberta para entrar na casa da pantera e servir a fria vingança. Ricardo Horta quis combinar com Castro, mas Porozo – por instinto – tocou com o braço na bola.

Horta tratou de acartar a responsabilidade e cobrou a grande penalidade. Guarda-redes para um lado, bola para o outro. De forma fria e calculista.

No segundo tempo, a pantera despertou, entrou destemida e com as garras de fora.

Yusupha foi exemplo disso mesmo e ameaçou com um remate completamente desenquadrado. Na segunda tentativa, o avançado boavisteiro mostrou que não tinha ficado abalado com o desperdício anterior e, na cara de Matheus, colocou tudo em pratos limpos. De forma simples e calculista, está claro.

A partir de então, vieram ao de cima as emoções e desapareceu a irracionalidade.

Os minhotos desesperaram e pantera ainda ficou nervosa.

Iuri Medeiros não teve a mesma frieza de Yusupha e enviou a bola ao ferro quando estava na cara de Bracali e, na segunda tentativa, Horta também ficou a desejar melhor sorte. Tal como sucedeu momentos depois. É que o capitão dos bracarenses ainda podia ter agarrado a vingança em cima da reta final, mas voltou a rematar contra um adversário quando já o topo norte do Bessa gritava «golo».

Ultrapassado o susto, a pantera tentou reagir e ainda voltou a mostrar as garras à defesa minhota, sem ter conseguido o ataque final e mortífero.

O Sp. Braga cede pontos pela segunda jornada consecutiva, depois do nulo contra o Santa Clara. Já o Boavista, depois do triunfo do Estoril, volta a empatar, tal como tinha feito em oito dos últimos dez jogos.