Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, compreende o quão especial é o dérbi do Minho, frente ao V. Guimarães, este sábado, e espera que a equipa consiga levantar a cabeça depois dos resultados menos positivos no calendário:

O dérbi do Minho

«Um jogo especial, diferente e muito importante para todos no clube, na cidade e para os adeptos. Estamos conscientes da magnitude e da dimensão deste jogo, do que representa para todos. Sabemos que precisamos de oferecer a nossa versão mais competitiva para conseguirmos a vitória. Temos que deixar a pele em cada ação, cada duelo, como se a vida dependesse disso. Estes jogos são assim, há aspetos táticos, mas são muito de coração».

O momento dos bracarenses

«Não podemos ficar cabisbaixos e focarmo-nos apenas nos erros, temos que seguir em frente e trabalhar para melhorar. Queremos ser uma equipa unida e, amanhã [sábado], temos que lutar por cada bola como se fosse a última. Temos a ambição de vencer para mudar esta dinâmica e essa sensação em redor da equipa. De uma vez por todas, quero que nos convertamos numa equipa unida».

O objetivo em Guimarães

«Temos que saber sofrer juntos, e só assim, sendo uma equipa, seremos capazes de ganhar. Vencer em Guimarães, do ponto de vista pessoal, dava-me uma felicidade tremenda dar essa alegria aos adeptos».