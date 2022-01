O Sp. Braga recebe este domingo o Moreirense (18h00), em encontro referente à 20.ª jornada da Liga. A formação arsenalista está moralizada, após o triunfo frente ao campeão Sporting, em Alvalade.

«As vitórias ajudam sempre no crescimento das equipas. Lembro que estamos a meter jovens num contexto nada fácil, para ganhar jogos e não a entrar com resultados confortáveis. As vitórias dão sempre alento e mais confiança e ganhar no campeão nacional, onde ninguém tinha vencido para o campeonato, obviamente que é um bom reforço para todos nós», admitiu Carlos Carvalhal.



O treinador da equipa minhota está à espera de um embate complicado com o Moreirense: «Será um jogo difícil com uma equipa que empatou na Luz há bem pouco tempo, foi ganhar a Vizela, um campo muito difícil, e não foi muito feliz no último jogo, mas tem muita competência, defende bem, transita bem em termos ofensivos. Temos que ser pacientes, respeitar muito o Moreirense, não os deixar transitar como eles gostam, porque são perigosos, e depois com paciência e a ajuda dos nossos adeptos desmontar a sua estrutura. Acredito, até em função do nosso último resultado e da semana de trabalho, que a equipa vai estar muito positiva para o jogo e fazer tudo para ganhar.»

Com o mercado de transferências quase a fechar, Carlos Carvalhal admite que pode haver saídas até ao último dia, mas, quanto às entradas para colmatar essas eventuais transferências, elas virão das equipas mais jovens do clube. «Só dentro da nossa ‘quinta’, de um lote de terreno para o outro», brincou Carvalhal.