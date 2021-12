O Sp. Braga desloca-se a Arouca para defrontar a equipa local na 16.ª jornada da Liga. O encontro realiza-se nesta quinta-feira, a partir das 19h00. A formação arsenalista depara-se com várias ausências, mas Carlos Carvalhal promete a mesma identidade.

«Uma das coisas que me pediram foi a aposta nos jovens da formação e tenho a consciência de que, um dia em que sair do Sporting de Braga, vou ser recordado pelo treinador que esteve em três finais [Taça da Liga, Taça de Portugal e Supertaça], que venceu uma Taça de Portugal, mas também pelo treinador que mais jovens lançou na primeira equipa», salientou o técnico.

António Salvador garantiu recentemente Carlos Carvalhal vai permanecer no comando da equipa até ao final da presente temporada. O treinador reagiu assim: «Não me tirou peso nenhum dos ombros, sou treinador do Braga e estou muito satisfeito. Se vier qualquer coisa extra de interesse de outras equipas ou clubes, terão que falar com o presidente, estou nas mãos dele. O presidente, António Salvador, entendeu que eu fico aqui até ao final da época e o meu empenhamento e alegria são exatamente os mesmos, não modifica nada, fui sempre coerente no que disse.»

Os minhotos estão privados de André Horta e Abel Ruiz (castigo), Ricardo Horta, Chiquinho, Raul Silva e Fabiano (covid-19), Castro, Sequeira, Galeno e David Carmo (lesão). Vitinha, por outro lado, está recuperado.

O Sp. Braga foi afastado da Taça da Liga e da Taça de Portugal. Perante esse cenário, terá um calendário menos apertado nos próximos meses.

«Uma equipa que joga na Liga Europa tem alguma pressão, mais do que na ‘Champions’, pelos jogos quinta-feira e domingo, tivemos alguns jogos assim. Já disse que isso é cruzar linhas vermelhas e traz consequências», concluiu Carlos Carvalhal.