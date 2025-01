A FIGURA: El Ouazzani, o autor do golo

Jogou apenas 30 minutos, teve uma oportunidade para fazer golo e conseguiu concretizá-la. Desatou o nó na partida e garantiu os três pontos ao Sp. Braga em dia de aniversário.

O MOMENTO: minuto 90+3, a cabeçada de El Ouazzani

O golo da vitória surgiu já para lá dos 90 minutos através de um pontapé de canto. André Horta lançou uma bola teleguiada e o marroquino subiu nas alturas para marcar o golo da vitória. A defesa do Estrela estava desatenta e não evitou o desaire.

OUTROS DESTAQUES:

Dramé - Centralão! De qualidade e altura, pois os quase dois metros não passam despercebidos. Um jogo bem conseguido do número cinco do Estrela, que controlou a profundidade e evitou lances de perigo do Sp. Braga. Na segunda parte acabou por sair lesionado, mas aguentou mais uns minutos em campo enquanto Miguel Lopes não estava pronto.

Gabri Martínez - Não marcou e não assistiu, mas andou lá perto. Lançado apenas na segunda parte, o espanhol foi uma dor de cabeça para Danilo Veiga e Tiago Gabriel. Logo ao abrir do segundo tempo teve várias oportunidades, com cruzamentos atrasados pela esquerda, mas Fran Navarro e Ricardo Horta não conseguiram ser felizes na cara do guarda-redes.

Miguel Lopes - Um mês e 10 dias depois, o defesa voltou a pisar os relvados. De regresso por lesão, entrou para o lugar do lesionado Dramé. Sólido e imperial na linha defensiva chegou mesmo a marcar o golo do empate aos 90+7, mas viu o mesmo ser anulado por fora de jogo.

Tiago Gabriel - tem apenas 20 anos, mas a maturidade parece de um central já feito. O jovem defesa do Estrela cumpriu o dever ao longo dos 90 minutos e ainda tirou a bola na linha duas vezes no mesmo lance! Apesar da derrota, fez várias interseções, cortes aéreos e passes importantes.