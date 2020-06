FIGURA: Fransérgio (Sp. Braga)

Formou uma excelente dupla no meio campo com André Horta, fazendo de tampão aos ataques famalicenses. O capitão bracarense esteve em destaque nas transições ofensivas, sem nunca esquecer que a missão principal era defender. Com uma energia inesgotável, Fransérgio manteve a equipa na luta pelo triunfo até ao final.

MOMENTO DO JOGO: Bola no poste

Podia ter sido o canto do cisne. Aos 56’, o Sp. Braga dispôs de um livre frontal que prometia levar muito perigo à baliza do Famalicão. Toda a fé estava depositada no pé direito de Ricardo Hora, que bateu o livre. No entanto, caprichosamente o esférico esbarrou no poste e perdeu-se a melhor ocasião de todo o encontro.

OUTROS DESTAQUES

André Horta (SC Braga): Muito móvel, sempre a pedir o esférico, André Hora foi, até à altura em que foi substituído, o principal motor dos bracarenses. Impondo uma forte dinâmica à equipa, partiu dos pés de André Horta os principais lances de perigo da formação arsenalista.

Ricardo Esgaio (Sp. Braga): Com maior pendor ofensivo do que Sequeira, Ricardo Esgaio deu profundidade à ala direita do ataque bracarense. Com cruzamentos bastante perigosos, foi fundamental para encostar a turma famalicense às cordas.

Diogo Gonçalves (Famalicão): As poucas oportunidades criadas pelo Famalicão saíram dos pés dele. Muito veloz, bom tecnicamente, pôs em sentido Sequeira, que teve dificuldades em segurar o extremo. Diogo Gonçalves é fundamental na equipa famalicense.