O Theatro Circo recebeu, na segunda-feira à noite, mais uma edição da gala Legião de Ouro do Sporting de Braga. O clube arsenalista distinguiu vários atletas e personalidades num espetáculo com muita animação e glamour.



Fernando Santos venceu o prémio Guerreiro de Honra, enquanto Miguel Santos venceu o prémio de treinador do ano (futebol feminino), Ricardo Horta o de futebolista do ano, José Paulo Lopes foi o atleta do ano (natação), Jordan Santos (futebol de praia) venceu o prémio Guerreiro de Ouro e mérito, Luís Saraiva foi considerado o atleta amador do ano (atletismo), Léa Barros a jovem atleta (karaté) e Ricardo Lopes o atleta revelação (futsal).