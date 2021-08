O Sp. Braga revelou esta terça-feira, em comunicado, que Ricardo Horta rejeitou a mudança para o Atlanta United, clube da Major League Soccer (MLS) que oferecia 15 milhões de euros a pronto pagamento - mais 5 por cento para o mecanismo de solidariedade - pelo passe do jogador.



O clube minhoto explica que recebeu uma proposta formal de 17,8 milhões de dólares (15 milhões de euros) e que se tinha comprometido, em 2019, a deixar sair o jogador mediante uma oferta desse valor.



«Após curta reflexão, Ricardo Horta agradece o interesse do Atlanta United FC, mas entendeu rejeitar esta oferta, alegando que este não era o momento de abandonar um Clube no qual se sente valorizado, feliz e, acima de tudo, em casa», garante o Sp. Braga, acrescentando: «Mesmo assumindo que este seria, para qualquer clube português, um encaixe financeiro significativo, o SC Braga enaltece a atitude do capitão Ricardo Horta e agradece mais esta inequívoca demonstração de profissionalismo e dedicação ao Clube.»



No comunicado, o Sp. Braga informa ainda que apresentou uma proposta de renovação de contrato a Ricardo Horta até 2026.