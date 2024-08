O Sporting de Braga anunciou o despedimento de Daniel Sousa, na noite deste domingo. O treinador de 39 anos durou apenas quatro jogos oficiais pelo clube minhoto, liderado por António Salvador.

O clube anunciou ainda que os adjuntos Francisco Matos, Maxi Pereira, Ricardo Ribeiro, Abel Pimenta, Carlos Gomes e Miguel Bastos saíram do clube, com efeitos imediatos.

«O SC Braga informa que Daniel Sousa já não é o treinador da equipa principal, com efeito imediato. Com ele deixam também o Clube os adjuntos Francisco Matos, Maxi Pereira, Ricardo Ribeiro, Abel Pimenta, Carlos Gomes e Miguel Bastos. O SC Braga agradece a Daniel Sousa e à sua equipa técnica a dedicação e empenho dedicados ao Clube nos últimos meses. O nome do novo treinador do SC Braga será oficializado em tempo oportuno», comunicou o clube.

Isto acontece pouco tempo depois de um empate caseiro diante do Estrela da Amadora, por 1-1, e de um nulo frente ao Servette, na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga Europa. Contra os israelitas do Maccabi Petah Tikva, tinha vencido por 5-0 e 2-0, na segunda pré-eliminatória.

«Devíamos ter tido mais controlo do jogo, ter mais tranquilidade com a bola. Ingenuidade não, há outros fatores que não conseguimos controlar, um conjunto de questões», tinha admitido Daniel Sousa depois do empate com a equipa da Reboleira. Já diante do Servette, mostrou insatisfação com o rendimento da equipa.

Recorde-se que Daniel Sousa foi anunciado no clube minhoto ainda antes do final da temporada passada, em abril, como substituto de Artur Jorge, técnico que saiu para o Botafogo. Destacou-se ao serviço do Arouca na época passada, depois de experiências no Gil Vicente e como adjunto de André Villas-Boas.

É o segundo treinador de equipas da Liga a sair, ao fim da primeira jornada. Tozé Marreco 'bateu com a porta' do Gil Vicente ainda antes da estreia na Liga.

Carvalhal é hipótese

Entretanto, ao que o Maisfutebol apurou junto de fonte próxima do processo, o treino do Sp. Braga esta segunda-feira passou para o período da tarde e já será com o novo treinador, sendo que Carlos Carvalhal é um dos nomes em cima da mesa.

Segundo foi possível apurar, a direção dos bracarenses sentiu que não havia evolução qualitativa de jogo para jogo, desde o início da pré-época e os dois últimos resultados e exibições acabaram por precipitar a decisão.

Sp. Braga nega problemas entre Daniel Sousa e Salvador

Já ao início da madrugada, fonte oficial do Sp. Braga negou a existência de qualquer «divergência» entre o treinador Daniel Sousa e o presidente do Sp. Braga, António Salvador.

«O SC Braga desmente oficialmente que a saída do treinador Daniel Sousa se deva a qualquer tipo de divergência entre o mesmo e o presidente António Salvador», refere fonte oficial do Sp. Braga, ao Maisfutebol.

Artigo atualizado às 00h13