António Salvador, presidente do Sp. Braga, não acredita no interesse do Sporting em três jogadores do clube arsenalista – Sequeira, Ricardo Esgaio e Paulinho -, como foi avançado na comunicação social. O dirigente considera que os leões dificilmente teriam argumentos financeiros para garantir o trio.

«Não acredito nisso, e não é porque os jogadores não tenham qualidade para jogar no Sporting, em qualquer um dos ditos grandes em Portugal ou nos melhores clubes da Europa, mas sim pelos valores pelos quais podem ser transferidos», começou por dizer Salvador, à margem da apresentação do programa do centenário do Sp. Braga.

O presidente do clube minhoto recordou o valor das cláusulas de rescisão dos três jogadores: «Esses três jogadores têm cláusulas de rescisão e não acredito que o Sporting consiga vir buscá-los. Têm cláusulas de rescisão no total de 65 milhões de euros e, a querer os três, o Sporting tem de pagar 65 milhões de euros. Um tem cláusula de 15 milhões, outro de 20 e outro de 30.»

Durante a conversa com os jornalistas, António Salvador avançou ainda com uma proposta relativa à arbitragem: um ano de tréguas. «Tenho uma ideia para o futuro, que é proibir jogadores, treinadores, colaboradores, dirigentes e presidentes de falarem da arbitragem. Vou propor isso e gostaria que os clubes fizessem um pacto para um ano de tréguas à nossa arbitragem. Dentro deste clube isso vai acontecer», garante o dirigente.