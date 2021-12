FIGURA: Francisco Moura

A atacar ou a defender, esteve sempre bem. Depois de ter sido um dos melhores elementos do Sp. Braga no Dragão, voltou a apresentar-se em excelente nível. Foi fundamental na pressão aos defesas do Belenenses na primeira parte, tirou vários cruzamentos perigosos e ainda ficou perto do segundo golo. Vitinha tem sido o nome mais badalado nas últimas semanas, mas na Pedreira mora outra jóia da formação.

MOMENTO: golo madrugador bastou (1min)

O único golo do encontro, marcado logo aos 43 segundos, dita a história do jogo. Uma bela jogada de envolvimento e finalizada de forma irrepreensível, trouxe confiança para uma boa primeira parte minhota, mas a segunda jogou-se com muito nervosismo.

OUTROS DESTAQUES

Yan Couto

É, certamente, raro o jogo em que não é um dos melhores da equipa. Tem argumentos técnicos que, por vezes, o levam a exceder-se, mas é decisivo em vários momentos. Na velocidade, na finta, no cruzamento ou no duelo individual, Nilton Varela viu-se com muitas dificuldades para o travar.

Diogo Leite

Não foi o seu melhor jogo da carreira, nem sequer ao serviço do Sp. Braga, mas depois dos erros e críticas recebidas após o desaire no Bessa, este era um teste ao jovem central. E passou-o. Controlou a profundidade, não saiu fora de posição e ainda penetrou no ataque por algumas vezes.

Abel Ruiz

Esteve poucos minutos em campo, mas criou bastante perigo. Luiz Felipe negou-lhe o golo numa ocasião e, depois, o festejo esbarrou no poste. Na ausência de Vitinha, mostrou a Carvalhal que é ele quem merece ser opção para a frente de ataque.