O Sp. Braga venceu o Benfica por 3-2, no jogo de abertura da 28.ª jornada da Liga 2021/22.

Iurie Medeiros inaugurou a contagem ao minuto 28, André Horta assinou o 2-0 na segunda parte (59m), mas a formação visitante respondeu por intermédio de Darwin Nuñez (74m), de penálti, e João Mário (77m).

Num jogo aberto e emotivo, Vitinha viria a fixar o resultado final ao minuto 79.

Com este resultado, o Sp. Braga reforça o quarto lugar, ficando ainda a nove pontos do Benfica, terceiro classificado. A equipa de Nélson Veríssimo pode ver FC Porto e Sporting aumentarem as respetivas vantagens.