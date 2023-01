O Sporting de Braga cumpre, esta quinta-feira, 102 anos de história.



O presidente, António Salvador, transmitiu uma mensagem de «orgulho, esperança e confiança» e frisou que o clube «pode e deve ambicionar a feitos ainda maiores e mais relevantes».



«Todos nós transportamos connosco, volto a referir, uma imensa responsabilidade: honrar a história e fazer do Sporting Clube de Braga um clube cada vez maior e mais vencedor. Não tenho a menor dúvida de que todos os que aqui estamos e de que todos os que formam parte desta enorme família, temos a motivação para concretizar, juntos, um futuro ainda melhor», referiu o dirigente no seu discurso.

A cerimónia desta quinta-feira marca o arranque do programa de comemorações do 102.º aniversário do Braga, que culmina em 30 de janeiro com a Gala «Legião de Ouro», a realizar-se no Theatro Circo, a partir das 21h00.



Neste dia de celebração, o Sp. Braga anunciou ainda a criação de uma nova plataforma de conteúdos exclusivos cujo objetivo é aproximar os adeptos ao clube. De acordo com os minhotos, a subscrição gratuita e dará acesso «aos bastidores dos clube» bem como às «transmissões de jogos de todas as equipas, programas temáticos, reportagens e entrevistas com todos os protagonistas».

Os adeptos podem efetuar a subscrição no site do Sp. Braga ou através da Aplicação.