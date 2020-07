O Sp. Braga pediu a despenalização do defesa central Rolando, expulso nos minutos finais do jogo frente ao Rio Ave, após levar a mão à bola, no entender do árbitro da partida.

Com a expulsão, o internacional português acabou por ver ser assinalado um pénalti contra a sua equipa, que ditou o 4-3 final, já em período de compensação. No entender dos bracarenses, não houve mão na bola, e por isso, não só o pénalti não devia ter sido assinalado, como o defesa não devia ter sido expulso.

Segundo fonte do clube, os responsáveis ‘arsenalistas' pediram a despenalização de Rolando por considerarem que não é legítima uma penalização que decorre de uma falta mal marcada.

O Sp. Braga entra em campo no próximo sábado com a receção ao Desp. Aves, já sob a orientação de Artur Jorge, que nesta semana substituiu Custódio no comando técnico minhoto.