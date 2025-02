A poucos dias do dérbi do Minho, entre V. Guimarães e Sp. Braga, a tensão tem escalado fora das quatro linhas. Na segunda-feira, foi colocada uma tarja junto ao Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, que pedia a «extinção» dos Vimarenses.

«Por cada espanhol extinto, o Minho fica mais limpo», podia ler-se, numa provocação que denominava o V. Guimarães de espanhóis.

Ora, para se desmarcar desta situação, o Sp. Braga emitiu um comunicado a denunciar o ato ocorrido.

«Perante tão obsceno quadro, cabe à Direção denunciar publicamente um ato que instiga à violência e ao ódio e que é imperativo erradicar do futebol e do desporto. Isso mesmo foi reiterado pelo Presidente da Direção do SC Braga ao seu congénere do Vitória SC, num contacto mantido esta terça-feira e que sublinhou a censura absoluta a qualquer mensagem ou comportamento que se desvie da rivalidade sadia que, estamos convictos, deve e vai imperar antes, durante e no final do jogo do próximo domingo», pode ler-se no comunicado oficial.

Este domingo, pelas 20h30, o Sp. Braga visita o terreno do V. Guimarães, na 22.ª jornada da Liga. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.