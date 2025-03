Esta segunda-feira, o Sp. Braga anunciou que a lesão de Roger Fernandes vai obrigar o jovem jogador a parar por seis semanas.

«Roger Fernandes – Lesão muscular na coxa esquerda, sofrida no encontro com o Rio Ave. Tempo estimado de paragem de 6 semanas», pode ler-se no comunicado oficial.

O luso-guineense lesionou-se no jogo deste domingo com o Rio Ave e teve de substituído aos 24 minutos. Os minhotos acabaram por perder 2-1.

Deste modo, o extremo deverá falhar os jogos com o FC Porto, Farense, Arouca, Sporting, AVS e Estoril.

Esta temporada, Roger leva um total de 44 jogos, cinco golos e quatro assistências.