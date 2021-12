O Sp. Braga depara-se com algumas baixas para o jogo de domingo frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão (20h30). Carlos Carvalhal não poderá contar com Galeno, Castro, Sequeira, Lucas Mineiro e Diogo Leite.

Galeno regressou após lesão no jogo frente ao Estrela Vermelha, mas saiu pelos 65 minutos com queixas físicas. «Não é na mesma zona, ele sentiu uma picada, pode ser em função de uma cãibra muito aguda como uma pequena lesão muscular, não conto com ele para amanhã», disse Carlos Carvalhal.



O treinador do Sp. Braga adiantou que será Francisco Moura a substituir Galeno: «Ele é muito competente a jogar no corredor, tem mais golo que o Galeno, é rápido, taticamente é muitíssimo bom e depositamos muita confiança nele.»



Castro e Sequeira estão igualmente lesionados, enquanto Lucas Mineiro cumpre castigo e Diogo Leite fica de fora por estar emprestado pelo FC Porto ao clube arsenalista.