Os sócios do Sporting de Braga aprovaram este sábado, em assembleia-geral ordinária, o Relatório e Contas da época passada, com um prejuízo de 644 mil euros, e o orçamento para a presente temporada.



De acordo com o clube, marcaram presença 180 associados votantes, correspondentes a 1.349 votos.

A aprovação do Relatório e Contas da época 2020/21, com um resultado negativo de 644 mil euros, obteve 92% dos votos (1.242 votos de 167 sócios), com 0,7 % contra (10 votos de um sócio) e 7,3 % abstenções (97 votos de 12 sócios).

Em relação ao orçamento para a atual temporada, a votação foi idêntica: 91,3 % a favor (1.230 votos de 164 sócios), 0,7 % contra (10 votos de um sócio) e 8 % de abstenções (109 votos de 15 sócios).