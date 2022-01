O Marítimo visita o Sp. Braga na 18.ª jornada da Liga 2021/22. Na antevisão do encontro do próximo sábado (18h00), o técnico Vasco Seabra prometeu uma equipa a «jogar para a baliza do adversário», após duas vitórias consecutivas.



«Não nos podemos deslumbrar. O nosso único caminho é o do trabalho, dedicação e do espírito de grupo que temos para defrontar uma equipa muito difícil», começou por dizer, acrescentando: «Acho que nunca há momentos fáceis para jogar com o Braga. Vamos defrontar uma equipa muito difícil e competente. É o quarto classificado da nossa Liga, no ano passado fez uma época fantástica e manteve as ideias do treinador.



Vasco Seabra não se mostra preocupado com novos casos de covid-19 no plantel, recordando que teve de recorrer a jogadores da equipa B no duelo com o Vizela, devido a sete casos de infeção ativa no grupo.

«Se alguém tiver alguma situação de covid-19, outro [jogador] vai ter de ir para jogo e vai ter uma oportunidade para provar que está capaz e que dá resposta ao treinador», concluiu o técnico.