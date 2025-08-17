Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória frente ao Alverca, por 3-0, na segunda jornada da Liga:

[Análise ao jogo]

«Para quem não viu o jogo pode pensar que foi uma vitória fácil, mas não foi. Tivemos um início de jogo em que fomos obrigados a minimizar as possibilidades que demos ao rival. É verdade, tal como fizemos contra o Tondela, a equipa teve a capacidade de ultrapassar esta situação, retomar o controlo do jogo e estabelecer-se no meio-campo adversário. Quando conseguirmos marcar, o nível da confiança aumenta e também a tranquilidade. Temos muitas coisas a melhorar e agora é pensar no jogo contra o Lincoln Red.»

[Muitas trocas no onze, mostra a profundidade do plantel?]

[Sim, foi isso que disse aos jogadores no primeiro dia. Sabíamos que tínhamos uma pré-época difícil, porque o mês de agosto ia ser muito, muito complicado. Disse-lhes que íamos fazer viagens ao estrangeiro, regressar e ter apenas um dia de treino para preparar os jogos. E desde o primeiro dia senti a implicação, esforço e energia de todos os jogadores. Os meus jogadores tiveram uma predisposição para aplicar tudo aquilo que queríamos e sabemos que precisamos de todos.»

[Dois jogos, duas vitórias, seis golos marcados e líder do campeonato. Feliz?]

«Creio que temos coisas para melhorar. Como em qualquer outro jogo, tento detectar as coisas que temos de trabalhar para sermos cada vez melhores.»