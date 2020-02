Após a vitória frente ao Benfica, no Estádio da Luz (0-1), o Sporting de Braga decidiu recuperar um vídeo de apresentação de João Palhinha, médio que marcou o único golo do encontro referente à 21.ª jornada da Liga.

«Continua atual», brincou o clube minhoto, nas redes sociais.

No video de apresentação, Alan pede um cocktail e surge João Palhinha como «barman», atrás do balcão. «Braga é com Palhinha», anunciou o Sporting de Braga, na altura.