O Dérbi do Minho ficou marcado por confrontos antes do início da partida. Tudo começou por causa da proibição, por parte da PSP, da entrada de uma tarja de apoio ao Sp. Braga no Estádio Municipal de Braga.

Surgiram nas redes sociais vídeos que demonstram os desacatos entre adeptos do clube da casa e agentes da PSP. Pelo meio, uma mulher idosa caiu ao chão, apresentando ferimentos, num momento visível no vídeo acima.

O caso gerou indignação nas redes sociais, o que levou a um esclarecimento do Polícia de Segurança Pública, em comunicado. Primeiro, sobre a proibição da tarja.

«Atendendo à natureza não ignífuga dos materiais utilizados (rede de suporte, lonas, tintas e cabos) e à sua proximidade com fontes de calor (pirotecnia), o comandante do policiamento, após consulta à estrutura distrital de comando, determinou a inviabilização total da coreografia, face aos riscos reais e significativos para a integridade física dos adeptos presentes na bancada nascente», segundo o comunicado.

«Importa ainda salientar que a PSP de Braga comunicou, no passado dia 9 de fevereiro, a intenção de não autorizar as referidas coreografias, considerando que as mensagens nelas apostas não evidenciavam qualquer manifestação clara e inequívoca de apoio à equipa ou à sociedade desportiva interveniente, neste caso o Sporting Clube de Braga», recorda ainda a entidade.

Com isso, a PSP refere que «foram identificados 42 indivíduos que tentaram obstaculizar a ação policial mediante o acesso forçado ao interior do estádio».

Foi ainda detido um homem «pelo crime de ameaças a agente de autoridade» e identificados dez indivíduos por «incumprimento do dever de correção e moderação».

Finalmente, sobre as pessoas feridas (entre elas a mulher idosa do vídeo), a PSP refere que «teve conhecimento de várias pessoas que necessitaram de intervenção de socorro pré-hospitalar das quais averigua as respetivas causas». Acrescenta ainda que um agente ferido, necessitando de assistência hospitalar.

Após pedido formal de audiência por parte do Sp. Braga, a agência Lusa confirmou que o clube já recebeu resposta por parte da Liga, estando a reunião agendada para quarta-feira.