Rui Fonte sofreu uma rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo e vai ser operado, enfrentando uma paragem de vários meses. O avançado do Sp. Braga teve de ser substituído na segunda parte do jogo em Tondela (1-0), após uma entrada de Tiago Almeida, que viu o cartão amarelo.



Tiago Almeida fez um carrinho, não acertou em Rui Fonte mas prendeu a perna esquerda do adversário com o braço. Na queda, o avançado acabou por contrair a lesão grave.



O jogador de 30 anos saiu em maca e viu confirmado o pior cenário nesta terça-feira. Rui Fonte não deverá voltar a jogar antes de 2021.