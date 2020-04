O Sporting de Braga divulgou o resultado dos testes realizados à equipa principal na sexta-feira. De acordo com o clube, não há resultados positivos de covid-19 nem de imunidade ao novo coronavírus.

«Na sequência dos dois testes efetuados aos jogadores, treinadores e staff de apoio à logística da equipa principal de futebol, o Sporting de Braga comunica que todos os resultados foram negativos, tanto no teste de infeção como no teste serológico de imunidade», revelam os minhotos, em nota oficial.

A equipa regressa na segunda-feira ao trabalho, com treino individuais e «com amplas medidas de proteção do grupo de trabalho». O plantel será dividido em dois grupos, com treinos às 9h30 e 11h15 nos sete campos disponíveis na cidade desportiva. Jogadores, treinadores e elementos do staff voltarão a ser testados antes da mudança para os treinos coletivos.