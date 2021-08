O Sporting de Braga anunciou que chegou a acordo com o Spezia, da Serie A, para a venda de Leandro Sanca. A transferência rende, de imediato, 500 mil euros aos arsenalistas, podendo atingir 1,625 milhões mediante o cumprimento de objetivos. Os ‘Guerreiros do Minho’ mantém, também, 50% do passe do jogador.

A aventura em Itália será a primeira no estrangeiro para o futebolista português. Formado no Belenenses, o extremo de 21 anos chegou a Braga em 2018, para jogar nos sub-19. Na época passada, Sanca jogou pela Académica, por empréstimo do emblema bracarense.