Com o triunfo deste domingo em Alvalade, o FC Porto garantiu um pleno com rivais que não festejava há 17 anos: desde 2002/03 que os dragões não ganhavam na Luz e em Alvalade na mesma época, para o campeonato.

Nessa época, com José Mourinho no comando, a equipa azul e branca venceu no reduto do Sporting com um golo de Costinha (0-1), e depois foi ganhar ao recinto do Benfica com um golo de Deco (0-1).

O FC Porto quebra agora um longo período sem conseguir feito idêntico, até porque esteve onze anos sem ganhar em Alvalade. A última vez tinha sido em 2008, também por 2-1, com golos de Lisandro e Bruno Alves (o tento leonino foi de João Moutinho, que depois rumou ao FC Porto).

O triunfo deste domingo também quebra outro registo: Sérgio Conceição festejou a primeira vitória em Alvalade, na sétima visita.