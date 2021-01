Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a vitória frente ao Nacional, numa partida jogada em condições muito adversas devido à chuva e ao vento forte.

«Foi um jogo com condições muito adversas, mas os jogadores foram extraordinários, cada um a saber que tinha de dar mais de si. E depois da chegada que tivemos e do adiamento do jogo, temos de enaltecer que tivemos o domínio num estilo de jogo que não é o nosso. A atitude coletiva, união e solidariedade foram inexcedíveis.

Sabíamos que podíamos encontrar algo assim e preparámo-nos para isso. Face ao alerta do que este jogo ia exigir, tivemos atitude muito forte, a controlar iniciativa do Nacional e fica a união de todos para ganhar o mesmo de todos: os três pontos.

Hoje podemos destacar individualmente todos os jogadores. Todos se superaram e deram uma resposta coletiva muito forte.»