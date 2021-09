Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, em declarações na conferência de imprensa após a derrota com o Sporting por 1-0, neste domingo.

«O Sporting ganhou e ganhou bem. O resultado é justo. Não houve muitas oportunidades de golo, mas o Sporting teve mais bola.

Na primeira parte tivemos muita dificuldade em ligar o jogo por causa do vento. Na segunda, quando o jogo estava controlado, o Sporting teve mais bola, mas parecia tudo controlado até que surgiu um lance mais infeliz que acabou por dar alguma justiça ao resultado.»

[Estoril pode ser a equipa sensação?]

«Vamos querer sempre ganhar os três pontos, jogando com bola e iniciativa. O objetivo é ir ao Bessa ganhar três pontos. No final da época podermos adjetivar, mas estamos apenas na sexta jornada. Temos um bom arranque, mas longe de ser uma equipa sensação.»

[Custa mais perder devido a um erro individual?]

«Ainda não vi a repetição do lance. Pareceu-me um lance controlado. Custa mais perder por não ter tido o domínio do jogo com bola. Essa é a dor maior que eu tenho.

O que condicionou o Estoril foi o Sporting e não os jogadores que estiveram em campo. Vamos ter de aprender a jogar sem o Miguel Crespo, que saiu quando já não contava. Se soubesse que ele ia sair, teria ido buscar um médio com outras características. Não é fácil jogar com muitos artistas da bola, mas hoje não conseguimos criar as oportunidades que costumamos. Mas isso foi por culpa do Sporting.»