Pouco passava do minuto 90 quando o Estádio de Alvalade veio abaixo. Na sequência de um pontapé de canto, a bola sobrou para Geny Catamo, que atirou um remate indefensável para Trubin.

A emoção tomou conta dos adeptos leoninos e também da equipa das redes sociais dos leões. É que logo após o golo de Catamo, no X, antigo Twitter, do Sporting o golo foi atribuído…a Edwards.

Ora, minutos mais tarde, a conta do Sporting na rede social corrigiu e lá deu o golo ao camisola 21 dos verdes e brancos, atribuindo o erro à emoção com o 2-1, que foi marcado já no tempo de compensação.

Ora veja: