Os momentos que se seguiram ao Santa Clara-Sporting, jogo que os leões venceram por 2-1 com um golo polémico surgido no tempo de compensação, foram de grande agitação no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

Na tribuna presidencial, Frederico Varandas, presidente do Sporting, foi alvo de insultos por parte de adeptos do clube açoriano e atingido com água lançada da bancada.

Já no relvado, elementos das duas equipas trocaram-se de razões após o apito final do árbitro da partida.

No túnel de acesso aos balneários, Henrique Silva, suplente não utilizado no Santa Clara, pegou-se com Pedro Gonçalves e terá mesmo tentado agredir o médio do Sporting, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal.