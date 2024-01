Adán concedeu uma entrevista à Sporting TV, depois de ter cumprido 150 jogos de leão ao peito. Em declarações ao canal do clube, o guarda-redes espanhol afirmou que tem uma relação especial com Ruben Amorim.

«É especial. São quatro anos em que conseguimos títulos, pequenas conquistas e muito crescimento coletivo. Só tem mais dois anos do que eu, por isso a relação é ainda mais especial. Deixou de jogar futebol há pouco tempo, ou seja, entende exatamente o que se passa num balneário. É uma relação especial como treinador-jogador, mas também a nível pessoal.»

Nas mesmas declarações, Adán revelou qual é, para si, o momento mais especial que já viveu em Alvalade.

«O campeonato que vencemos por tudo. Foi num ano em que não podíamos desfutar dos adeptos no estádio. Foi um ano diferente, duro para toda a sociedade. Dezanove anos depois o Sporting ganhou um título. Foi o meu primeiro ano e tornou tudo muito especial. Depois também conseguimos pequenas conquistas para o crescimento do clube, como por exemplo jogar dois anos na Champions. Não são títulos, mas fazem com que a equipa cresça. Este ano lutamos por todos os títulos e isso é importante.»

O guarda-redes espanhol ainda que que o Sporting está num bom momento e na luta por todos os títulos.

«Estamos na luta pelos títulos. No campeonato fizemos uma primeira volta quase perfeita. Ganhámos muitos jogos, já vínhamos de uma boa segunda volta o ano passado. Jogamos a meia-final da Taça da Liga, passámos na Taça de Portugal e também na Liga Europa. Estamos num bom momento e entusiasmados.»