Este domingo, durante o dérbi entre o Sporting e o Benfica, uma das claques afetas às águias, os No Name Boys, vandalizaram as bancadas do Estádio José Alvalade com um visível graffiti.

Ora, na derrota pela margem mínima frente aos rivais, os apoiantes do Benfica deixaram uma marca nas paredes da bancada destinada aos cerca de 2500 adeptos visitantes.

O graffiti em si consiste num símbolo dos No Name Boys e da data de fundação do grupo.

Ora veja: