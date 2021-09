Os adeptos do FC Porto que quiserem assistir ao vivo ao clássico ante o Sporting, em Alvalade, no próximo sábado, para a 5.ª jornada da I Liga, só o poderão fazer se forem portadores do cartão do adepto.

Em comunicado, o FC Porto avançou esta tarde que «tal acontece em virtude de o Sporting não ter disponibilizado bilhetes para público em geral e apenas para a Zona Especial de Adeptos, de acesso exclusivo a portadores de cartão do adepto».

Os azuis e brancos notam ainda que «estes ingressos poderão ser adquiridos, exclusivamente, na plataforma online disponibilizada pelo Sporting, e em relação à qual o FC Porto é totalmente alheio».

O Sporting-FC Porto joga-se a partir das 20h30 de sábado.