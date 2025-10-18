O embate deste sábado em Paços de Ferreira assinalou a estreia a titular de Alisson Silva no Sporting, alinhando a partir da ala esquerda. No final do jogo, em conferência de imprensa, os dois técnicos elogiaram o jogador brasileiro.

Primeiro foi Rui Borges, atual treinador de Alisson, a assegurar que o atacante vai ter mais minutos. ««Sabemos muito bem o que o Alisson nos dá, embora tenha entrado em períodos diferentes do jogo até agora. Dá-nos um para um, é muito forte para isso, é forte na reação à perda; está em crescimento e vai ter mais minutos daqui para a frente», disse.

Depois foi Filipe Cândido, treinador do Paços que descobriu Alisson no Figueirense, do Brasil, quando ainda era treinador da União de Leiria. Para o treinador, Alisson pode chegar à canarinha.

«Avaliámos o Alisson quando estava no Leiria e conseguimos, na altura, que fosse contratado. Sabíamos as qualidades dele e que podia chegar a um clube grande. Agora, se achava que ia ser tão rápido, isso não pensava. Merece, é um bom menino, está a crescer e acho que com o tempo vai ser importante no Sporting e, é uma opinião minha, pode chegar à seleção do Brasil. É um bom menino, trabalha bem, tem de continuar, para poder chegar a esses patamares», concluiu.