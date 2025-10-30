Sporting e Alverca voltam a encontrar-se esta sexta-feira, para o campeonato, dias depois da goleada aplicada pelos leões na Taça da Liga. Mesmo assim, Rui Borges acredita que a tarefa não vai ser mais facilitada devido ao resultado conseguido esta na última terça, e reconhece que vai haver mudanças no onze inicial.

Motivação e foco no campeonato são diferentes

«É um jogo totalmente diferente, com mudanças de parte a parte, jogadores diferentes, características diferentes. Dentro das suas características individuais, há uma outra dinâmica diferente, que não tiveram neste jogo, mas terão no próximo. Há uma referência na frente, diferente, jogador diferente, médias diferentes, lateral-direito também diferente. Há ali cinco ou seis mudanças, guarda-redes diferentes. Não estou a dizer que isto seja o melhor ou o pior, são coisas diferentes, por isso a história é diferente. O campeonato, a motivação e o foco talvez sejam diferentes, por isso é um jogo totalmente diferente. Dentro daquilo que é o posicionamento ao Alverca, claro que vamos estar dentro daquilo que temos e daquilo que somos. Com outros jogadores, com toda a certeza. Acredito que será um jogo mais difícil, ou com uma dificuldade maior, não tenho dúvidas disso. Acredito também que a equipa que jogar amanhã entrará com a mesma energia que a equipa que jogou na terça-feira. Por isso, estou super confiante naquilo que a equipa dará como resposta amanhã».

Rui Borges tranquilo com quem jogar

«O onze base, todos eles já foram titulares, por isso não sei o que será o onze base. Claro que foi um bocadinho impróprio este jogo da Taça da Liga, nem com 48 horas de descanso, tivemos que exigir de outra forma. Mas, em relação ao que será o jogo de amanhã, dentro daquilo que é a nossa perspetiva estratégica, também, dentro da nossa ideia, é ir e perceber que jogador dará mais resposta e estará mais preparado para entrar de início. Mas, independentemente disso, também quero frisar que a malta que tem entrado, não só os que têm jogado de início, mas também os que entram durante o jogo, têm dado uma resposta fantástica e têm sido importantes também no que diz respeito à continuidade da energia e qualidade, especialmente no nosso caudal ofensivo. Por isso, dentro das escolhas, estou super tranquilo com quem jogar. Claro que haverá muitas mudanças e não vou ser hipócrita ao ponto de dizer que não haverá um ou outro jogador mais desgastado. É impossível entrar, talvez, numa fase inicial do jogo, mas acredito que acabará por ser também importante durante o jogo. Por isso, confio em qualquer jogador que entre para o jogo amanhã».