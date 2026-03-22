Champions na memória e pouca intensidade nos minutos iniciais, apenas contrariada pela desatenção do Alverca e a qualidade de Pedro Gonçalves, com uma finalização sublime junto ao poste.

No segundo tempo, três lances de génio resolvem os problemas de Rui Borges, que traz de Alverca outros tantos pontos muito importantes no sonho do tricampeonato, ainda que não dependa apenas de si para o conseguir.

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Menos de uma semana depois do jogo (certamente) mais desgastante da época para os leões, Rui Borges promoveu apenas uma alteração e forçada no onze. Castigado por acumulação de amarelos, Maxi Araújo deu lugar a Nuno Santos, que somou assim a primeira titularidade pelo Sporting desde que regressou de lesão.

Seria de esperar um início de jogo mais moderado dos leões, que controlaram a posse da bola desde cedo e no meio-campo ofensivo. Poucas ou nenhumas ocasiões de perigo nos primeiros 15 minutos, apenas com nota para um remate de Geny Catamo, defendido por André Gomes com alguma dificuldade.

Para desbloquear o jogo foi necessário um erro defensivo dos ribatejanos, que se revelou fatal. Pedro Gonçalves recebeu a bola dentro da área e só teve de escolher o lado para onde rematar. Entre os postes, o guarda-redes pouco conseguiu fazer, já que a bola saiu muito puxada e ao canto da baliza.

Seguiu-se um momento que nenhum adepto de futebol gosta de ver, com Nuno Santos a cair no relvado após um lance dividido e a sair com muitas queixas. Um regresso à titularidade nada feliz para o jogador de 31 anos, que foi rendido no lado esquerdo por Vagiannidis.

Ora, o que se seguiu foi um período de alguma instabilidade dos leões, que viram o Alverca galvanizar-se e chegar com perigo à baliza de Rui Silva. Após um cruzamento perfeito de Touaizi, a bola chegou à cabeça de Sandro Lima e o avançado brasileiro atirou ligeiramente ao lado do alvo.

Pelo meio, algumas tentativas de meia distância de parte a parte, mas sem o sucesso desejado para dar outra cor ao resultado, que se manteve inalterado até ao apito do árbitro.

O segundo tempo arrancou com um penálti assinalado a favor do Sporting, mas que rapidamente foi revertido, até mesmo por indicação de Suárez, que caiu na área. Chamado ao monitor, João Pinheiro reverteu a decisão e mostrou amarelo ao colombiano por simulação.

Ora, não foi da marca dos onze metros foi um pouco atrás e à lei da bomba que o camisola 97 fez o que melhor sabe. Sem preparação, o remate saiu muito colocado e fora do alcance de André Gomes, que só conseguiu ir buscar a bola ao fundo da baliza.

Só que o momento da tarde/noite estava reservado para os 69 minutos, quando Geny Catamo fez das suas e realizou um momento de levantar qualquer estádio. De fora para dentro, o moçambicano atirou em força e muito puxado ao poste esquerdo da baliza, para o 3-0 que praticamente sentenciou (se ainda existiam dúvidas) o jogo.

Já dentro dos últimos dez minutos, o Alverca esboçou uma reação e através de um recém-entrado no jogo. Marezi recebeu, rodou e atirou para o fundo da baliza. Só que do outro lado estava a inspiração de Pote, que chegou ao «bis» em grande estilo e com um pontapé de livre muito bem executado à entrada da área do Alverca.

Está assim confirmado o regresso do Sporting às vitórias na Liga e a aproximação ao FC Porto, que tem (nas próximas horas) quatro pontos de diferença na classificação.