A Figura: Pedro Gonçalves

Mais uma vez titular no lado esquerdo do ataque, um dos quatro convocados por Martínez no Sporting não teve uma primeira parte propriamente inspirada, mas saiu do seu pé direito o golo que deu vantagem aos leões. Bem ao seu estilo, Pote atirou em arco e fora do alcance de André Gomes, que nada conseguiu fazer para evitar o 1-0. Esteve sempre disponível para combinações com os colegas de equipa e cumpriu 90 minutos pela primeira vez desde setembro. Tirou um coelho da cartola perto do fim e assinou de livre o «bis» no encontro.

O Momento: Nuno Santos sai lesionado

Depois de um calvário de mais de um ano sem jogar, o jogador de 31 anos somou a primeira titularidade da época pelos leões e terminou da pior forma possível. Na sequência de um lance dividido, Nuno Santos caiu no relvado com muitas queixas e teve de ser substituído prontamente.

Outros destaques:

Luis Suárez

A primeira parte foi discreta, mas o segundo tempo arrancou da forma que já habituou os adeptos do Sporting. Lançado na profundidade, caiu na área e ainda viu ser assinalado penálti, mas rapidamente transformado em simulação e amarelo. Ora, no lance seguinte, um remate fortíssimo à entrada da área acabou em golo… e que golo! Deixou o relvado a dez minutos do fim, dando lugar a Rafael Nel, à semelhança do que já tinha acontecido contra o Bodo/Glimt.

Geny Catamo

O lado direito dos leões transforma-se sempre que o moçambicano calça as chuteiras e decide brincar com a bola. As jogadas mais do que típicas, de fora para dentro, não apanham os adeptos desprevenidos, mas os adversários nada conseguem fazer para as contrariar. O lance do 3-0 foi sinónimo disso mesmo, com um remate fortíssimo ao primeiro poste e sem hipótese de defesa para o guarda-redes.

Morten Hjulmand

A meio da semana realizou 120 minutos de desgaste, mas isso não impediu mais uma exibição de mão cheia na deslocação a Alverca. Com bola teve a qualidade do costume e não alterou a postura em campo depois de ter visto um cartão amarelo. Podia ter-lhe juntado um golo, já que a meio do segundo tempo viu André Gomes defender um pontapé de primeira que resultava no 3-0 para os leões.

Touaizi

Um dos melhores elementos do Alverca nos primeiros 45 minutos, teve pela frente uma tarefa difícil, com a ala direita repleta de qualidade, com Pote, Nuno Santos (e depois Vagiannidis). Não foi por isso que se resguardou, tendo inclusive criado o único lance de perigo dos ribatejanos neste período. Um cruzamento muito bem medido, tendo faltado apenas a finalização certeira de Sandro Lima. O segundo tempo foi mais dedicado ao trabalho defensivo, muito por culpa do ascendente dos leões.