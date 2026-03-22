Alverca e Sporting medem forças a partir das 18h e Rui Borges promove apenas uma alteração face ao onze que alinhou de início na goleada por 5-0 diante do Bodo/Glimt, na passada terça-feira.

Maxi Araújo está de fora por acumulação de amarelos e para o seu lugar entra Nuno Santos, titular pela primeira vez nos leões desde o regresso de lesão. De resto, o ataque não sofre alterações, com Pote, Trincão e Geny no apoio a Luis Suárez.

Mais atrás, a dúvida quanto à titularidade de Diomande está desfeita e o central costa-marfinense começa no banco de suplentes. A dupla de centrais volta a ser formada por Gonçalo Inácio e Eduardo Quaresma.

Já do lado do Alverca, Custódio não faz qualquer alteração no onze e repete os titulares do empate a dois golos na visita ao reduto do Gil Vicente, na última jornada da prova.

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Confira aqui os onzes de ambas as equipas:

ALVERCA: André Gomes, Nabil Zoubdi, Kaiky Naves, Sergi Sola, Chiquinho, Isaac James, Lincoln Santos, Lucas Santos, Rhaldney, Menadjou e Sandro Lima.

SPORTING: Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Gonçalo Inácio e Nuno Santos; Hjulmand e Morita; Geny Catamo, Trincão e Pote; Luis Suárez.